cera una volta agli uffizi sculture sacre e dannate arte sublime da riscoprire

Gli Uffizi custodiscono un patrimonio di sculture sacre e profane, testimonianza della grande tradizione artistica fiorentina. Tra queste, la ceroplastica di Berti rappresenta un capitolo particolare, in cui l’arte di modellare la cera raggiunse livelli di eccellenza tra il XV e il XVII secolo. Questa tecnica, oggi meno nota, rivela un aspetto affascinante e meno esplorato della storia artistica di Firenze.

Berti La ceroplastica, l’arte di modellare la cera, ha vissuto un momento di straordinario splendore nella Firenze medicea tra il XV e il XVII secolo. Grazie alla sua natura malleabile e organica, la cera è il materiale che più di ogni altro riesce a imitare la consistenza della pelle umana, rendendola perfetta per rappresentare sia il vigore dei corpi vivi sia il loro inesorabile dissolversi. Nonostante il virtuosismo raggiunto dai maestri ceroplasti, gran parte di questo patrimonio è andato perduto, a causa della deperibilità del materiale e di una critica che per lungo tempo ha faticato a riconoscere queste opere come “arti maggiori“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

