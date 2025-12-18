Vescovo Arturo in visita dai detenuti | Le sbarre non dividono

Il Vescovo Arturo Aiello ha visitato i detenuti di Avellino, portando un messaggio di speranza e vicinanza. Durante la visita, ha sottolineato come le barriere fisiche non possano dividere il cuore e l’anima, ribadendo l’importanza di un approccio umano e solidale anche nelle situazioni più difficili. Un gesto che ha toccato profondamente tutti i presenti, rafforzando il valore della compassion e della fede in ogni occasione.

Il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha voluto rivolgere il proprio messaggio ai detenuti della casa circondariale cittadina. Il messaggio di Natale è rivolto ai detenuti e anche a coloro che operano all'interno della casa circondariale di Avellino. Beh, le sbarre non dividono». Nel carcere, che il Vescovo definisce una "casa", si riflettono – secondo la sua lettura – le fratture e le fragilità del tempo presente. «Non sappiamo bene chi sia da una parte e chi dall'altra – ha spiegato – nel senso che questa casa esprime i disagi della nostra società, del nostro tempo; dunque è Natale ovunque, è Natale per tutti, in particolare per i poveri e per coloro che sono ospiti, per usare un eufemismo, di questa casa».

Natale 2025 - Il Vescovo incontra i detenuti

