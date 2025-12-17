Due superstar dentro Musica dietro le sbarre Fedez ed Emis Killa insegnano ai detenuti

Due superstar del rap, Fedez ed Emis Killa, sono tornate a incontrare i detenuti nella casa circondariale di Monza. L'iniziativa offre un'occasione unica di confronto tra artisti e persone in detenzione, con momenti di ascolto, dialogo e insegnamenti sulla produzione musicale. Un progetto che unisce musica e riabilitazione, promuovendo speranza e creatività.

Dopo Emis Killa e Lazza, la casa circondariale di Monza accoglie ancora le star della musica rap per parlare con i detenuti e ascoltare i loro brani musicali dando consigli su come produrre un lavoro discografico. Prosegue alla grande il progetto Free For Music, l’iniziativa ideata e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che utilizza la musica come strumento di confronto, rielaborazione e autoconsapevolezza. Venerdì scorso, il secondo appuntamento ha visto la partecipazione di Fedez e il ritorno di Emis Killa, che ha scelto di essere nuovamente presente per il forte legame con il progetto. Ilgiorno.it

