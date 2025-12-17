Due superstar dentro Musica dietro le sbarre Fedez ed Emis Killa insegnano ai detenuti

Due superstar del rap, Fedez ed Emis Killa, sono tornate a incontrare i detenuti nella casa circondariale di Monza. L'iniziativa offre un'occasione unica di confronto tra artisti e persone in detenzione, con momenti di ascolto, dialogo e insegnamenti sulla produzione musicale. Un progetto che unisce musica e riabilitazione, promuovendo speranza e creatività.

© Ilgiorno.it - Due superstar “dentro“. Musica dietro le sbarre. Fedez ed Emis Killa insegnano ai detenuti Dopo Emis Killa e Lazza, la casa circondariale di Monza accoglie ancora le star della musica rap per parlare con i detenuti e ascoltare i loro brani musicali dando consigli su come produrre un lavoro discografico. Prosegue alla grande il progetto Free For Music, l’iniziativa ideata e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che utilizza la musica come strumento di confronto, rielaborazione e autoconsapevolezza. Venerdì scorso, il secondo appuntamento ha visto la partecipazione di Fedez e il ritorno di Emis Killa, che ha scelto di essere nuovamente presente per il forte legame con il progetto. Ilgiorno.it Leggi anche: Quando dietro le sbarre si va a ritmo. Lezioni di musica in carcere: i maestri sono Lazza ed Emis Killa Leggi anche: Dietro le sbarre il ritmo di un futuro. Lezioni di musica in carcere: i maestri sono Lazza ed Emis Killa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aurora e Ludovica - SUPERSTAR COME MAMMA E PAPÀ Videoclip Ufficiale Due superstar “dentro“. Musica dietro le sbarre. Fedez ed Emis Killa insegnano ai detenuti - Il messaggio: "La gabbia più difficile da superare è quella interiore. ilgiorno.it

Mariah Carey protagonista a Milano Cortina 2026 La superstar americana sarà la prima icona musicale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, il 6 febbraio 2026 a San Siro. Un evento che unirà musica, sport ed emozioni nel segno dell’ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.