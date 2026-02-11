Arrogante? No storico | l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda
Ha tagliato il traguardo con largo vantaggio, poi si è girato verso gli avversari e ha alzato le braccia al cielo. In pochi secondi Pietro Sighel (con la squadra Azzurra) ha conquistato l'oro, infiammato il pubblico e acceso una discussione che ha superato i confini della pista.
Perché Sighel ha tagliato il traguardo di spalle nell’esultanza “più arrogante” delle Olimpiadi
Durante la cerimonia di premiazione, il campione italiano Sighel ha sorpreso tutti con un’esultanza insolita.
