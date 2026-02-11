Arrogante? No storico | l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda

L’atleta Sighel ha dominato la gara, tagliando il traguardo con un largo vantaggio. Dopo aver vinto, si è voltato verso gli avversari e ha alzato le braccia al cielo, lasciando il segno nella storia di questa competizione.

Ha tagliato il traguardo con largo vantaggio, poi si è girato verso gli avversari e ha alzato le braccia al cielo. In pochi secondi Pietro Sighel (con la squadra Azzurra) ha conquistato l’oro, infiammato il pubblico e acceso una discussione che ha superato i confini della pista. L’episodio è.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Perché Sighel ha tagliato il traguardo di spalle nell’esultanza “più arrogante” delle Olimpiadi

Durante la cerimonia di premiazione, il campione italiano Sighel ha sorpreso tutti con un’esultanza insolita.

Il primo storico abbraccio dell'Athletic Palermo alla città, il presidente Conte: "Giorno che resterà eterno"

Il 4 gennaio 2026 segna un momento importante per l’Athletic Palermo, con il primo storico abbraccio tra la squadra e la città.

