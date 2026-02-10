Perché Sighel ha tagliato il traguardo di spalle nell'esultanza più arrogante delle Olimpiadi

Durante la cerimonia di premiazione, il campione italiano Sighel ha sorpreso tutti con un’esultanza insolita. Invece di voltarsi verso il pubblico, ha tagliato il traguardo di spalle, scatenando reazioni contrastanti. Sighel spiega che non voleva mancare di rispetto a nessuno, ma solo creare un momento di energia e coinvolgimento per gli spettatori. La scena ha fatto discutere, ma lui sottolinea di aver agito così per rendere ancora più speciale la vittoria.

L'azzurro ha parlato del suo modo di celebrare l'oro nello short track: "Non è stata una mancanza di rispetto, solo un modo per gasare il pubblico". La reazione dell'atleta canadese, uccellato sul traguardo, è stata di classe.

