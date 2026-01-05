Il primo storico abbraccio dell' Athletic Palermo alla città il presidente Conte | Giorno che resterà eterno

Il 4 gennaio 2026 segna un momento importante per l’Athletic Palermo, con il primo storico abbraccio tra la squadra e la città. Il presidente Conte ha definito questa giornata “eterna” per il significato che rappresenta. Una vittoria che va oltre il risultato sportivo, simbolo di un nuovo inizio e di un legame forte tra club e comunità. Un episodio che resterà impresso nella memoria di tutti i tifosi e della città.

"Il 4 gennaio 2026 è una data che resterà per sempre nella storia dell'Athletic Club Palermo. Una splendida giornata di calcio, con una vittoria che vale in campo e fuori dal campo". Sono le parole del presidente della società nerorosa, Gaetano Conte, a distanza di qualche ora dalla prima.

