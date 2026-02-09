Calciatrici 2025-2026 | torna l' album Panini che celebra il meglio del calcio femminile italiano

Al Salone d’Onore del Coni di Roma è stata presentata ufficialmente la nuova collezione di figurine Panini dedicata alle calciatrici italiane. Si tratta della seconda edizione dell’album che celebra le protagoniste della Serie A Women, con spazio anche a Serie B, Serie C e alla Nazionale. Un modo per mettere in risalto il calcio femminile e far conoscere meglio le atlete a tifosi e appassionati.

L'albun delle calciatrici femminile fa il bis. E ancora con Panini, naturalmente, il marchio storico di figurine che è una vera e propria istituzione. La seconda edizione cartacea è stata presentata oggi a Roma, presso il Salone d'Onore del Coni. Sul palco, il presidente della Figc Gabriele Gravina, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e la direttrice mercato Italia collezionabili di Panini Martina Limoni, ma anche loro, le calciatrici, protagoniste della collezione e che anche quest'anno realizzano un sogno: quello di vedersi su una "figu" dell'album. Panini "Calciatrici 2025-2026" si compone di 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale: dalle protagoniste della Serie A Women, passando per la Serie B e per la novità della Serie C, ogni figurina racconta la forza, il talento e l'identità di un movimento, dal vertice alla base.

