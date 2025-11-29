Sorpreso a spacciare droga in strada a Librino | 45enne arrestato

I poliziotti della questura di Catania effettuano quotidianamente mirati servizi in diversi quartieri della città per sottrarre alla criminalità significative fonti di guadagno illecito, togliendo dal mercato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti di vario genere. Al riguardo, nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

