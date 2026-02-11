Arredo urbano con le panchine identitarie

Questa mattina, in alcune zone del centro, sono state installate nuove panchine “identitarie”. Si tratta di arredi pensati per rendere gli spazi pubblici più accoglienti e più vicini alle persone che li vivono ogni giorno. La città si trasforma anche grazie a questi dettagli, che invitano a fermarsi, a sedersi e a vivere gli angoli più frequentati. La speranza è che le nuove panchine migliorino davvero l’atmosfera e favoriscano incontri e socialità.

La città cambia anche attraverso i dettagli, quelli che rendono gli spazi quotidiani più accoglienti e vissuti. L'Amministrazione comunale continua il suo percorso di riqualificazione dell'arredo urbano con un nuovo intervento dedicato ai parchi e alle aree verdi, dove stanno comparendo nuove panchine, in continuità con il lavoro avviato fin dall'inizio del mandato. Un'azione concreta che punta a restituire centralità agli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro, di sosta e di socialità. Perché il decoro urbano non è solo una questione estetica, ma una scelta che incide sulla qualità della vita, sulla sicurezza e sul senso di appartenenza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arredo urbano con le panchine "identitarie"

