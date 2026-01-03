Arriva l’arredo a tema Panchine a forma di matita davanti alle elementari

A Mortara, in piazza Italia, sono state installate delle nuove panchine a tema davanti alle scuole primarie. Le sedute riproducono forme di oggetti scolastici, come matite, gomme e nastri adesivi, offrendo un tocco originale all'ambiente urbano. Questa iniziativa mira a valorizzare il contesto scolastico e a creare un collegamento simbolico tra spazi pubblici e il mondo della scuola.

Panchine a forma di matita, gomma e nastro adesivo. Saranno posizionate davanti alle scuole primarie di Mortara in piazza Italia. Sarà un nota di allegria e di colore in una zona verde nella quale un tempo esistevano delle panchine che erano state però rimosse ormai da anni per decisione dell’allora amministrazione comunale leghista. Solo nel 2022 ne erano state installate tre, una delle quali di colore giallo a simboleggiare la lotta contro l’endometriosi. Ora il Comune ha deciso di ripensare quello spazio verde rivolgendosi ad elementi “a tema“. Per questo ha commissionato ad una ditta della provincia di Lecce, specializzata nel settore, un ordine di poco inferiore ai 28mila euro per completare l’arredo urbano di quel punto della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva l’arredo “a tema“. Panchine a forma di matita davanti alle elementari Leggi anche: Parcheggia in doppia fila per prendere il figlio alle elementari: mamma presa a schiaffi davanti alla scuola Leggi anche: Stare troppo davanti a uno schermo abbassa i voti già alle elementari: la scoperta in uno studio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arriva l’arredo “a tema“. Panchine a forma di matita davanti alle elementari - Mortara, disco verde del commissario prefettizio a un investimento di 28mila euro. ilgiorno.it

Quando un progetto diventa realtà. Quando l’arredamento arriva a casa tua e viene montato con cura, passo dopo passo. È così che noi di Febal Casa trasformiamo un’idea in uno spazio da vivere ogni giorno. www.febalcasaivrea.it #febal #arredo #backstag - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.