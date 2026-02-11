Armi all’Ucraina la Camera approva la fiducia | a votare Sì anche i tre deputati vannacciani

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul nuovo decreto, approvando anche la richiesta di invio di armi a Kiev. A sostenere la maggioranza sono stati anche i tre deputati vannacciani, che avevano recentemente sfidato il governo con un emendamento per bloccare le consegne militari. La decisione ha diviso le forze politiche, con alcuni che avevano provato a fermare la spedizione, ma alla fine il voto ha premiato l’esecutivo.

Avevano "sfidato" il governo, in particolare i parlamentari della Lega, con un emendamento per fermare l'invio di armi a Kiev. Alla fine, però, i tre deputati che hanno seguito Roberto Vannacci nel suo nuovo partito Futuro Nazionale, votano Sì alla fiducia al governo, posta sul decreto che proroga l'invio di nuove forniture ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. A Montecitorio il provvedimento passa con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. Il governo aveva posto la fiducia proprio per impedire che si votasse l'emendamento dei vannacciani: ""Non è un modo per scappare da una crisi interna, ma semmai di evidenziarla ancora di più", ha dichiarato in Aula il ministro della Difesa, Guido Crosetto motivando così la decisione.

