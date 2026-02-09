I tre deputati di Futuro Nazionale, guidati da Roberto Vannacci, sfidano apertamente la Lega sul voto riguardo all’invio di armi a Kiev. Durante una riunione, hanno detto che “vedremo in quanti sono favorevoli allo stop”. Il governo si prepara a chiedere la fiducia, deciso a mantenere la linea. La tensione tra i partiti si alza, mentre i voti si fanno più incerti.

La sfida è aperta. I tre deputati che hanno seguito Roberto Vannacci nel suo nuovo partito Futuro Nazionale provano a creare disagio all’interno dei partiti di maggioranza sul tema dell’ invio di armi a Kiev. Emanuele Pozzolo e i due ex leghisti Rossano Sasso e Edoardo Ziello hanno infatti presentato un emendamento soppressivo al decreto Ucraina che prevede lo stop totale dell’impegno da parte del governo dell’autorizzazione all’invio di nuove forniture e equipaggiamenti militari a favore delle autorità governative ucraine. “Vediamo quanti patrioti nel centrodestra voteranno a favore degli Italiani e soprattutto quanti assenti ci saranno tra le file della Lega che da mesi dice di non voler più inviare aiuti a Zelensky ma poi, nei fatti, si smentisce clamorosamente e vota sempre a favore”, fanno sapere in una nota i tre vannacciani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Ucraina, i vannacciani sfidano la Lega: “Vedremo in quanti sono per lo stop all’invio di armi”. Il governo pronto a blindarsi con la fiducia

In Parlamento, i deputati del gruppo "vannacciani" hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina.

Questa mattina Roberto Vannacci ha affrontato la prima vera sfida sul decreto Ucraina, chiedendo pubblicamente quante assenze ci saranno tra i deputati della Lega.

