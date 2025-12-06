Prato armato di katana semina il panico in centro storico | arrestato nordafricano
Panico nel centro storico di Pisa. La centrale operativa della Polizia Locale, nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 dicembre, ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza in centro di un individuo incappucciato armato di una lunga katana. Immediatamente sono confluite sul posto quattro pattuglie, che hanno individuato il soggetto in compagnia di un altro uomo presso i giardini pubblici della Passerella. Alla vista degli agenti, entrambi si sono dati alla fuga in direzione del ponte Mercatale, dove uno dei due ha cercato di disfarsi dell'arma gettandola nel fiume. Il complice è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce, mentre l'uomo armato è stato bloccato e identificato: si tratta di un cittadino nordafricano di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
