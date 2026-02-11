Appello a Casina | Salviamo la scuola d' infanzia di Paullo

Casina, 11 febbraio 2026 – Un gruppo di genitori e insegnanti di Paullo di Casina si è messo in moto per salvare la scuola d’infanzia del paese. Hanno scritto un appello all’Ufficio scolastico provinciale, chiedendo di non chiudere la struttura. La scuola, che accoglie i bambini della zona, rischia di chiudere se le autorità non intervengono in tempo. La protesta si sta facendo sempre più forte tra chi vuole garantire un servizio fondamentale per le famiglie.

Casina (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 - Un appello all'Ufficio scolastico provinciale per mantenere aperta la scuola d'infanzia a Paullo di Casina. Lo lanciano dieci genitori (Alessia Baldi, Anna Margini, Angelo Armani, Laura Bizioli, Simone Morani, Rossella Zangelmi, Elisa Viappiani, Lucio Terenzi, Sara Formentini e Cinzia Morani) preoccupati dall'ipotesi chiusura della scuola frazionale. "Oggi la scuola dell'infanzia – spiegano i genitori – ha una sezione unica di 10 bambini dai 3 ai 5 anni. Sette di loro il prossimo anno andranno alle elementari, sempre a Paullo. All'infanzia rimarrebbero solo tre bimbi di 3 anni, un numero insufficiente per tenere aperta la sezione.

