Fuochi di Capodanno salviamo i cani | appello al Commissario

Tempo di lettura: 2 minuti La XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori ha avanzato una richiesta ufficiale alla Commissaria Prefettizia di Avellino Giuliana Perrotta affinché venga emanata un’ordinanza che vieti l’uso di botti, razzi, petardi e giochi pirotecnici durante le festività natalizie. Contestualmente, la Commissione ha chiesto anche un aumento dei controlli sul territorio da parte della Guardia di Finanza. La decisione si basa su solide evidenze scientifiche e sull’allarme riguardo agli effetti devastanti dei fuochi di artificio sull’ambiente, sugli esseri umani e, in modo particolare, sugli animali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

