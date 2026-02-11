Aosta Mastini all’esame | Matikainen cerca rilancio tra assenze e resa dei conti per il Master Round

Aosta si prepara a vivere una serata decisiva per i Mastini. Mercoledì 11 febbraio alle 20:00, la squadra sfiderà i Varese in una partita che può decidere il loro futuro nel Master Round. Tra assenze importanti, un nuovo allenatore e un addio difficile da digerire, i giocatori sono chiamati a dare tutto sul ghiaccio. La pressione è altissima, e il risultato potrebbe cambiare le sorti di questa stagione.

Aosta, la resa dei conti per i Mastini: tra assenze, un nuovo allenatore e un addio che pesa. I Mastini Varese si apprestano ad affrontare una sfida cruciale sul ghiaccio di Aosta, mercoledì 11 febbraio alle ore 20:00. La partita non è semplicemente un incontro valido per il Master Round, ma un vero e proprio banco di prova per la squadra, chiamata a dimostrare di sapersi rialzare dopo un periodo di difficoltà e a ritrovare la sua identità in vista dei playoff. La situazione in classifica è tutt'altro che rassicurante e ogni punto conta, rendendo la trasferta in Valle d'Aosta un appuntamento imperdibile.

