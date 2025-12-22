La vicenda che coinvolge la resa dei conti tra ucraini a Vienna si fa sempre più complessa. Un giovane, figlio di un oligarca e di un’ambasciatrice, è accusato di aver torturato e ucciso il rampollo del vicesindaco di Kharkiv. Le indagini cercano di fare luce sui motivi e sui rapporti tra le parti, evidenziando le tensioni e i risvolti politici di questa vicenda.

Il rampollo del vicesindaco di Kharkiv torturato e ucciso. Accusato il figlio di un oligarca e di un’ambasciatrice «sessuologa»: «Voleva farsi consegnare 50.000 euro in cripto». Rispetto alla storia dei torturatori killer ucraini a Vienna, quella dei cessi d’oro per i funzionari corrotti quasi sbiadisce. Qualche giorno fa, il Tribunale di Kiev ha disposto la custodia cautelare in carcere per due cittadini, uno di 19 e l’altro di 45 anni, accusati del brutale assassinio di un ventunenne, che è stato commesso meno di un mese fa nella capitale austriaca. La vittima era Danilo Kuzmin, figlio di Serhij, il vicesindaco di Kharkiv, una delle città simbolo della resistenza agli invasori russi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Resa dei conti tra ucraini a Vienna

