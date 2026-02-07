Appiano gelo Varese | Pirati vincono 3-1 trasferta ancora un incubo per i Mastini di Matikainen

Appiano si prende i tre punti contro Varese, battendo i Mastini 3-1 davanti ai propri tifosi. La trasferta si dimostra ancora un problema per la squadra di Matikainen, che fatica a trovare il ritmo lontano da casa. Nonostante un buon inizio, Varese non riesce a contenere l’attacco degli avversari e subisce la sconfitta, confermando le difficoltà in trasferta.

Appiano gela Varese: Matikainen fatica a sbloccare la trasferta, Pirati in ascesa. La trasferta si conferma un tallone d’Achille per i Mastini di Varese, che cedono il passo ai Pirati di Appiano con un netto 3-1, nonostante un avvio di partita promettente. L’incontro, disputato giovedì, rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme per la squadra di Matikainen, incapace di replicare in trasferta la solidità dimostrata tra le mura amiche dell’Acinque Ice Arena. La sconfitta, maturata in un contesto competitivo sempre più serrato, rischia di compromettere le ambizioni stagionali dei gialloneri, che dovranno necessariamente trovare una soluzione al problema delle prestazioni altalenanti lontano da casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Appiano Varese

Ultime notizie su Appiano Varese

