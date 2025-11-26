Da Ravenna a Forlì pendolare dello spaccio | nell' auto calzini stupefacenti con palline di cocaina e eroina
E' partita da una serie di movimenti sospetti, monitorati nel tempo dai carabinieri, l'operazione dei militari della Sezione operativa che ha portato all'arresto di un 36enne tunisino, residente nel ravennate e già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al mondo degli stupefacenti, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
