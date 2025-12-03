Anziano si perde nelle campagne di San Miniato | ritrovato dopo due giorni di ricerche

Lieto fine per un uomo di 80 anni, residente a Reggello (FI), scomparso dallo scorso 30 novembre. L'anziano, che si era allontanato da casa a bordo della sua auto, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, nei boschi tra Corazzano (San Miniato) e Collegalli di Montaione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

