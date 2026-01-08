Carabinieri eroi a San Bartolomeo in Galdo | anziano 80enne scomparso e ritrovato vivo sotto la neve in ipotermia

Gli uomini dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno dato prova di grande professionalità e coraggio nel ritrovare vivo un anziano di 80 anni scomparso, che era stato rinvenuto sotto la neve in condizioni di ipotermia. Un intervento tempestivo e preciso che ha permesso di salvare una vita, dimostrando l'importanza del pronto intervento e della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Una corsa contro il tempo e le condizioni estreme si è conclusa con un lieto fine grazie al pronto e straordinario intervento dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Nella notte dell’8 gennaio 2026, un uomo di 80 anni è stato tratto in salvo da un bosco impervio, in grave stato di ipotermia, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. L’allarme è scattato alle ore 02:55 circa, quando la moglie e il figlio, si sono presentati presso il Comando Stazione Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, denunciando con estrema apprensione la scomparsa del congiunto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabinieri eroi a San Bartolomeo in Galdo: anziano 80enne scomparso e ritrovato vivo sotto la neve in ipotermia Leggi anche: Truffe agli anziani. A San Bartolomeo in Galdo i Carabinieri incontrano la cittadinanza Leggi anche: Carabinieri. Il colonello Marco Keten in visita alla compagnia di San Bartolomeo in Galdo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fortore, settimana di controlli intensificati dei Carabinieri per sicurezza e ordine pubblico - Una settimana di controlli intensivi ha caratterizzato l’inizio del nuovo anno nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, nell’ambito di un ampio piano di sic ... ntr24.tv San Bartolomeo in Galdo, il generale La Gala in visita alla Compagnia carabinieri - In mattinata il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania, con sede a Napoli, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, ... ilmattino.it San Bartolomeo in Galdo, blitz anti-botti illegali e munizioni: scattano denuncia e sequestri - Grazie all'impiego di 42 pattuglie, impegnate nel controllo di 116 persone, 110 veicoli e 14 ... msn.com

Stamattina, nei pressi di Roma, si è sfiorata una tragedia che avrebbe potuto avere un epilogo ben più drammatico. I carabinieri hanno messo in atto un’azione eroica che ha dell’incredibile: sono riusciti a salvare una donna rimasta bloccata sul balcone mentr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.