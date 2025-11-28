Lecce truffa del finto nipote | da Caserta vestito da donna per ingannare un’anziana

Una truffa architettata nei minimi dettagli, culminata con un travestimento in abiti femminili per ottenere la fiducia della vittima. È quanto scoperto dalla Polizia Stradale di Bari, che ha denunciato due giovani residenti nelle province di Latina e Caserta, sospettati di aver raggirato un'anziana di 82 anni nella provincia di Lecce. Recuperati 6.000 euro in .

