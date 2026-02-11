Questa sera all’Astra, Antonio Albanese sale sul palco per uno spettacolo intitolato “Lavoreremo da grandi”. Il pubblico si prepara a una serata di risate, mentre il cinema italiano si conferma ancora una volta protagonista, trainato dal successo di Checco Zalone e del suo film “Buen Camino”. La scena culturale si infiamma e gli spettatori si aspettano un evento da non perdere.

Con il traino di Checco Zalone che grazie al suo ultimo film “ Buen Camino ” ha superato ogni precedente record del box office italiano, sia in termini di incasso che di presenze, il cinema è sempre più al centro delle scelte del pubblico. La settimana di San Valentino si preannuncia ricca di grandi appuntamenti nelle sale di Luccacinema, cominciando dal ritorno sul grane schermo del classico rom-comedy “ Pretty Woman ”, nel suo 35° anniversario dalla prima uscita in sala. Al cinema Moderno anche stasera si potrà vivere su grande schermo la commedia romantica per eccellenza, campione di visualizzazioni ad ogni programmazione televisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antonio Albanese all’Astra “Lavoreremo da grandi“

Questa mattina, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston si sono presentati insieme per parlare del nuovo film “Lavoreremo da grandi”.

Antonio Albanese torna al cinema con “Lavoreremo da grandi”, una commedia che unisce elementi di ironia e malinconia attraverso una narrazione equilibrata.

LOST IN THE SPACE Ep. 112 Lavoreremo Da Grandi - con Antonio Albanese

