Antonio Albanese all’Astra Lavoreremo da grandi

11 feb 2026

Questa sera all’Astra, Antonio Albanese sale sul palco per uno spettacolo intitolato “Lavoreremo da grandi”. Il pubblico si prepara a una serata di risate, mentre il cinema italiano si conferma ancora una volta protagonista, trainato dal successo di Checco Zalone e del suo film “Buen Camino”. La scena culturale si infiamma e gli spettatori si aspettano un evento da non perdere.

Con il traino di Checco Zalone che grazie al suo ultimo film “ Buen Camino ” ha superato ogni precedente record del box office italiano, sia in termini di incasso che di presenze, il cinema è sempre più al centro delle scelte del pubblico. La settimana di San Valentino si preannuncia ricca di grandi appuntamenti nelle sale di Luccacinema, cominciando dal ritorno sul grane schermo del classico rom-comedy “ Pretty Woman ”, nel suo 35° anniversario dalla prima uscita in sala. Al cinema Moderno anche stasera si potrà vivere su grande schermo la commedia romantica per eccellenza, campione di visualizzazioni ad ogni programmazione televisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

