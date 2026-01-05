Antonio Albanese torna con Lavoreremo da grandi | trama trailer e cast

Antonio Albanese torna al cinema con “Lavoreremo da grandi”, una commedia che unisce elementi di ironia e malinconia attraverso una narrazione equilibrata. Il film esplora temi quotidiani con sensibilità e authenticità, offrendo uno spaccato sincero delle sfumature della vita. Di seguito, scopri trama, trailer e cast di questa nuova produzione che promette una riflessione leggera e coinvolgente.

Antonio Albanese è pronto a tornare sul grande schermo con una nuova commedia agrodolce, capace di mescolare ironia, malinconia e colpi di scena inaspettati. Il film, in uscita nelle sale il 5 febbraio 2026, racconta una notte fuori controllo che mette a nudo fragilità e fallimenti di un gruppo di amici. Il trailer ufficiale e il poster appena diffusi mostrano un racconto corale ambientato in una provincia sospesa e immobile, dove ogni piccolo evento rischia di esplodere. La storia promette momenti divertenti e riflessioni sul difficile passaggio all’età adulta, tra sogni mai realizzati e responsabilità rimandate. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Antonio Albanese torna con “Lavoreremo da grandi”: trama, trailer e cast Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema (dopo 5 anni) con "Buen camino": film, trama, cast, quando esce, trailer Leggi anche: Malice: trailer, trama, cast e data di uscita della serie thriller con David Duchovny Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LAVOREREMO DA GRANDI, il nuovo film di e con Antonio Albanese. Antonio Albanese torna al cinema con “Lavoreremo da grandi” - Antonio Albanese torna al cinema con “Lavoreremo da grandi”, una commedia agrodolce tra ironia, malinconia e colpi di scena. quilink.it

Antonio Albanese torna al cinema: il trailer del suo nuovo film 'Lavoreremo da grandi' - È stato diffuso il trailer ufficiale di "Lavoreremo da grandi", il nuovo film diretto da Antonio Albanese. it.blastingnews.com

Lavoreremo da grandi: Antonio Albanese e il cataclisma del lago - Antonio Albanese torna al cinema il 5 febbraio con "Lavoreremo da grandi": una commedia noir tra errori fatali e risate amare. lagazzettadellospettacolo.it

LAVOREREMO DA GRANDI Trailer Ufficiale (2026) Antonio Albanese | Al Cinema

OGGI IL POSTER, DOMANI IL TRAILER (GIA' DISPONIBILE AL CINEMA) DELL'ATTESISSIMO "LAVOREREMO DA GRANDI" DI ANTONIO ALBANESE. Il primo a sinistra fa l’idraulico e si dice che non abbia mai avuto una ragazza, il secondo ha ereditato dalla - facebook.com facebook

Antonio Albanese premiato come “Matto dell’anno”. Lo psicologo Savuto lo celebra per i suoi personaggi che raccontano la follia della società. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #SuperAbileInai x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.