Questa mattina, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston si sono presentati insieme per parlare del nuovo film “Lavoreremo da grandi”. Gli attori hanno raccontato qualche dettaglio sulla loro esperienza sul set e hanno risposto alle domande del pubblico, creando un momento informale e diretto. La sala era piena di curiosi che hanno avuto l’opportunità di ascoltare gli artisti dal vivo, senza filtri.

Cosa: Incontro speciale con gli attori Antonio Albanese e Giuseppe Battiston per la presentazione del film Lavoreremo da grandi.. Dove e Quando: Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 19:30 presso il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici.. Perché: Un’occasione unica per dialogare con i protagonisti di una commedia umana e paradossale prima della proiezione in sala.. Il panorama cinematografico romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia d’autore e delle storie che sanno scavare nelle pieghe dell’animo umano con ironia e partecipazione. Domenica 8 febbraio, le luci del The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si accenderanno non solo sullo schermo, ma anche sui volti di due dei più amati interpreti del cinema italiano contemporaneo: Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Antonio Albanese e Giuseppe Battiston presentano “Lavoreremo da grandi”

Antonio Albanese torna al cinema con “Lavoreremo da grandi”, una commedia che unisce elementi di ironia e malinconia attraverso una narrazione equilibrata.

