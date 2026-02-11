anteprima del nobile esperti in fortezza

Questa mattina Montepulciano si prepara all’Anteprima del Nobile, un evento che apre ufficialmente la settimana dedicata ai vini toscani. Gli esperti del settore sono già in azione per organizzare le degustazioni e le visite in città, che si concluderanno con il Chianti Classico a Firenze da lunedì. La cittadina si anima per accogliere appassionati e professionisti del vino, pronti a scoprire le novità e le tradizioni di questa regione famosa in tutto il mondo.

Montepulciano è pronta all’ Anteprima del Nobile, prima tappa della settimana dedicata ai vini toscani che proseguirà poi da lunedì con il Chianti Classico a Firenze. Sabato e domenica è in programma la due giorni dedicata ai giornalisti e alla stampa specializzata, poi il 22 e 23 febbraio il format pensato per i wine lovers e gli operatori. Il tutto negli spazi della Fortezza, dove a svelarsi sarà l’annata 2023 del Nobile, la Riserva e le Pievi 2022, nonché gli altri vini prodotti nel territorio tra cui le due Doc, il Rosso di Montepulciano e il Vin Santo di Montepulciano. Il via ufficiale nella giornata di San Valentino, quando dalle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Montepulciano, i produttori si preparano a tornare in scena con l’anteprima del Vino Nobile, la prima DOCG d’Italia.

Dal 22 al 23 febbraio, Montepulciano ospita la 32ª edizione dell’Anteprima del Vino Nobile.

