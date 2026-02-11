Anteprima al Candiani di As the sea corto che indaga l' affettività nelle persone con disabilità

Sabato 7 marzo alle 10.30, al cinema Candiani di Mestre, si svolge l’anteprima di

Si terrà sabato 7 marzo 2026 alle ore 10.30, al cinema Candiani di Mestre, l’anteprima ufficiale di As the Sea, il cortometraggio scritto e diretto da Andrea Corazza per il Centro Don Orione di Chirignago. L’evento rappresenta un momento centrale di incontro e condivisione: in sala saranno presenti il regista e sceneggiatore, la troupe e il cast, che accompagneranno il pubblico nella visione del film. Realizzato in Veneto tra il Centro Don Orione di Chirignago ed Eraclea Mare, As the Sea si afferma come il primo cortometraggio italiano ad affrontare in modo diretto e strutturato il tema dell’affettività nelle persone con disabilità, portando al centro dello sguardo cinematografico una dimensione dell’esperienza umana ancora poco rappresentata ma fondamentale per la dignità e l’identità della persona.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

