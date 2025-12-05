Sessualità e affettività nelle persone con disabilità focus all’Unisannio

Tempo di lettura: 2 minuti Contatti comportamentali, individuazione delle regole o dei desideri, e allo stesso tempo relazioni con il contesto sociale. È questo, secondo la psicologa Elda Castelluzzo, il percorso consigliato per l’affettività e la sessualità delle persone con disabilità intellettive nel corso di un seminario che questa mattina ha affrontato un argomento dibattuto e delicato presso l’Università dell’ Unisannio di Benevento a Palazzo de Simone in Piazza Arechi II. La professionista ha indicato la strada da percorrere per un giovane con disabilità, con riferimento particolare in questo caso  alla disabilità autistica in fase di crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

