As the sea | il primo film italiano sull’affettività nella disabilità

Dal 1 al 5 dicembre il Veneto ospiterà le riprese di As the Sea, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Andrea Corazza e prodotto da Giorgia De Marchi, girato tra il Centro Don Orione di Chirignago ed Eraclea Mare.Il film rappresenta un punto di svolta nel panorama nazionale: è il primo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Kim Rossi Stuart dirigerà e interpreterà Tommaso #Maestrelli nel biopic sull'allenatore che portò il primo scudetto alla #Lazio nel 1974. Il film ne racconterà i meriti sportivi e ogni aspetto della sua esistenza fornendo uno sguardo sulla società dell'epoca. ? Vai su X

Dopo essere stato presentato al Toronto International Film Festival, ha debuttato al Torino Film Festival il primo film scritto e diretto da Achille Ronaimou. Nel link qui sotto trovate la recensione di Diya - facebook.com Vai su Facebook

The Italian Sea Group inaugura primo flagship store in USA - The Italian Sea Group, società attiva nel settore della nautica di lusso, ha inaugurato il primo flagship store in USA, a East Hampton (Long Island). Da ilmessaggero.it

Fano Jazz by the sea Primo show alla Rocca e drink a chilometro zero - Fano Jazz by the Sea, in programma da oggi fino al 31 luglio alla Rocca Malalestiana, e Primo Raccolto, il primo mercato agricolo on line del territorio, insieme per la valorizzazione dei prodotti ... ilrestodelcarlino.it scrive

The Italian Sea Group chiude primo trimestre 2022 con ricavi a 69 milioni (+98,6%) - The Italian Sea Group, azienda attiva nel settore della nautica di lusso, ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi totali pari a 69 milioni di euro, in aumento del 98,6% rispetto ai 34,7 ... Segnala corriere.it

The Silent Sea, il primo teaser della nuova serie sud-coreana di Netflix - La trama era stata accennata precedentemente: nel 2075 la Terra è diventata una landa desertificata e sterile e l'unica speranza è il campione di un esperimento che era stato compiuto su una base ... Come scrive fantascienza.com