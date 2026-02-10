Annuario 2025 della Televisione Italiana | la Tv resta centrale Dallo streaming all’IA | è iniziata una nuova era

La televisione italiana si conferma ancora protagonista, anche con l’aumento di piattaforme come lo streaming e le nuove tecnologie. Il nuovo Annuario 2025 mostra che, nonostante i cambiamenti, il pubblico continua a seguire i programmi, sfruttando anche dispositivi diversi dal televisore classico. Da settembre 2024 a maggio 2025, il tempo speso davanti allo schermo si mantiene stabile, segno che la TV resta centrale nelle abitudini degli italiani.

Roma, 10 febbraio 2026 – Il consumo di TV tiene nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei ‘device’ diversi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 il consumo medio in Total Audience è di 8.730.000 spettatori medi nel giorno medio, con una differenza di solo 100mila spettatori rispetto all’anno precedente (-1,2%). Nel ‘ prime time ’ gli spettatori in Total Audience sono 19,6 milioni: anche in questo caso la decrescita rispetto alla scorsa stagione è limitata (-1,4%). È quanto emerge dall’ Annuario 2025 della Televisione Italiana, presentato alla Camera nel corso dell’evento ‘Le sfide dello streamcasting’, che ha permesso di delineare il quadro attuale del settore audiovisivo nazionale e individuarne le principali direttrici di sviluppo, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto nel 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Martedì 10 febbraio, alle 11, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si presenta ufficialmente l’Annuario 2025 della televisione italiana.

Al CES di Las Vegas, Samsung ha annunciato nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui un tasto che permette di rimuovere la telecronaca dalla televisione.

