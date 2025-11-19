Daniel Radcliffe ha voluto rompere il silenzio sulla serie reboot di Harry Potter attualmente in lavorazione nel Regno Unito, e lo ha fatto nel modo più toccante possibile: con una lettera scritta di suo pugno al suo giovane successore Dominic McLaughlin, il nuovo volto del maghetto più famoso del mondo. Durante un’ospitata a Good Morning America, l’attore britannico ha rivelato di aver contattato personalmente il piccolo protagonista della serie HBO, insieme al resto del cast che include Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Non direi che chiunque interpreterà Harry debba contattarmi, ma conosco alcune persone che lavorano alla produzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter: “Vorrei solo che si divertisse, non voglio essere uno spettro per lui”