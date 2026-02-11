Cesena piange una donna che da 15 anni si impegna a finanziare borse di studio per gli studenti del Serra. Annamaria Vicini, ex professoressa di matematica, ha deciso di donare parte dei suoi risparmi per aiutare i giovani a studiare. A 87 anni, dice di sentirsi felice nel poter fare la differenza. La sua generosità ha fatto il giro della città e viene ricordata come un esempio di cuore e dedizione.

Cesena, 11 febbraio 2026 – La benefattrice seriale dei bravi studenti del Serra. L'appellativo si attaglia alla perfezione alla ex professoressa di Matematica all'istituto tecnico economico Serra Annamaria Vicini, 87 anni. Si fece amare negli anni di servizio e in quelli successivi della pensione ha trovato il modo di essere vicina agli studenti, finanziando le borse di studio ai più meritevoli e indicando a tutti la strada: impegnarsi, studiare, alzare sempre l'asticella e a mettere a frutto il tempo della scuola, che non torna.

© Ilrestodelcarlino.it - Annmaria, da 15 anni dona i suoi risparmi per le borse di studio degli studenti. “Sono felice”

