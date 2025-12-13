Pavia una coppia dona 25mila euro per due borse di studio destinate a studenti palestinesi

Una coppia di Pavia ha donato 25.000 euro per finanziare due borse di studio destinate a studenti palestinesi, offrendo un gesto di solidarietà e speranza per il futuro del popolo palestinese. Questa iniziativa mira a sostenere l’istruzione e creare opportunità per i giovani in una regione segnata da conflitti e difficoltà.

Pavia – “Finanziare le borse di studio ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese ”. Con queste parole, una coppia bergamasca ha donato all’Università di Pavia 25mila euro per iniziative accademiche a sostegno della Palestina. Le borse di studio assegnate a due studenti evacuati da Gaza. Tra queste, vi è anche il progetto “Italian universities for palestinian students” (Iupals) promosso dalla Conferenza rettori delle università italiane (Crui). La donazione è stata suddivisa in due quote che copriranno l’alloggio e parte delle spese vive, offrendo a due studenti l’opportunità di raggiungere un ambiente sicuro e riprendere il proprio percorso formativo. Ilgiorno.it Coppia dona 25mila euro per 2 borse di studio a palestinesi - "Finanziare le borse Iupals ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese". msn.com

