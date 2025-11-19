Prato Centro Pecci | Monica Guerritore racconta la sua Anna Magnani

Giovedì 20 novembre 2025 al Centro Pecci di Prato, alle 20.30, nell’ambito della quarta edizione della rassegna sui diritti delle donne promossa della Regione Toscana, è in programma la proiezione di “Anna”, il film scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, che veste i panni della grande attrice e ne narra la storia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

