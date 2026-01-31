In Sicilia cresce la preoccupazione per il rischio di frane a Niscemi. Il territorio si trova in una situazione fragile e gli esperti chiedono interventi duraturi nel tempo. Gli eventi climatici recenti, come l’uragano Harry e le alluvioni passate, hanno evidenziato le criticità del suolo e la necessità di intervenire. La situazione resta sotto stretta osservazione, anche se ancora manca un piano efficace a lungo termine.

Le criticità del territorio ci sono, eccome. Non è questione di citare la frana di Niscemi, l’uragano Harry che ha devastato le coste di Sicilia e Sardegna, o molto più semplicemente l’alluvione che nel maggio del 2023 ha messo in ginocchio il comprensorio cesenate. E’ questione di prendere atto del fatto che la sfida tra l’uomo e la natura si sta facendo sempre più stringente. E complessa. "In questo spicchio di Romagna – analizza il geologo Paride Antolini, ex presidente regionale dell’Ordine professionale dei geologi - i possibili rischi sono davvero a 360 gradi, tra aspetti legati alle alluvioni, alle frane e ai terremoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rischio frane in un territorio fragile. Il caso Niscemi rilancia l’allarme: "Servono interventi sul lungo periodo"

La provincia di Agrigento vive una situazione difficile a causa di dissesti e cedimenti del terreno.

L’Ispra ha diffuso i dati sul dissesto idrogeologico in Italia, e Niscemi si trova tra i Comuni più a rischio.

