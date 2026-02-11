Angelina Jolie si mostra orgogliosa delle cicatrici della mastectomia. La star premio Oscar racconta di come quelle ferite siano un segno della decisione presa per proteggere i suoi figli. Ricorda il momento in cui ha scelto di affrontare l’intervento, pensando anche al futuro della sua famiglia.

La star premio Oscar ha ricordato il periodo in cui ha preso una decisione importante per la sua salute, pensando anche alla sua famiglia. Le cicatrici di Angelina Jolie dovute alla mastectomia alla quale l'attrice e produttrice si sottopose nel febbraio 2013 l'hanno resa particolarmente orgogliosa della decisione preventiva presa dopo aver scoperto di avere un alto rischio di sviluppare un tumore al seno. Intervistata da France Inter, Angelina Jolie ha spiegato che quelle cicatrici racchiudono un grande significato per lei e per la sua famiglia, alla quale pensò nel momento in cui decise di effettuare l'intervento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Angelina Jolie fiera delle cicatrici della mastectomia: “Mi ricordano la scelta che ho fatto per i miei figli"

Approfondimenti su Angelina Jolie Mastectomy

Angelina Jolie condivide pubblicamente le sue cicatrici dopo aver subito una mastectomia preventiva nel 2013, un gesto che ha attirato l'attenzione sul tema della prevenzione del cancro al seno.

Angelina Jolie condivide per la prima volta le cicatrici della mastectomia, un gesto di coraggio e autenticità.

Ultime notizie su Angelina Jolie Mastectomy

