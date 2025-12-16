Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia

Angelina Jolie condivide pubblicamente le sue cicatrici dopo aver subito una mastectomia preventiva nel 2013, un gesto che ha attirato l'attenzione sul tema della prevenzione del cancro al seno. La sua testimonianza rappresenta un importante messaggio di consapevolezza e coraggio, ispirando molte donne a prendersi cura della propria salute e a confrontarsi con questioni delicate con sincerità.

Angelina Jolie non si nasconde più. E, per la prima volta, mostra i segni lasciati dalla mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013. Immagini che accompagnano la sua apparizione sulla copertina del primo numero di TIME France e si inserisce in un racconto più ampio dedicato alla prevenzione, allo screening e al rapporto personale con la malattia. L'attrice spiega di non considerare quei segni sulla pelle un fatto privato da nascondere. " Condivido queste cicatrici con molte donne che amo ", afferma. "E sono sempre commossa quando vedo altre donne condividere le loro ". La decisione di mostrarsi nasce anche dal contesto dell'intervista, che affronta il tema della salute e dell'informazione: "Volevo unirmi a loro, sapendo che TIME France avrebbe condiviso informazioni sulla prevenzione e la conoscenza del cancro al seno".

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia e spiega il perchè - A ngelina Jolie ha rivelato perché ha deciso di mostrare pubblicamente per la prima volta le cicatrici della mastectomia, più di dieci anni dopo aver subito un intervento chirurgico preventivo per ...

