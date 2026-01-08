Angelina Jolie è una regista in difficoltà nel trailer di Couture
Angelina Jolie torna sul grande schermo nel trailer di
La star è la protagonista del nuovo film di Alice Winocour che a settembre ha debuttato in anteprima al Toronto Film Festival. Angelina Jolie è la protagonista del film Couture,diretto da Alice Winocour, di cui online è stato condiviso il primo trailer. Il progetto, ambientato durante la Settimana della moda a Parigi, è stato presentato in anteprima al festivald di Toronto a settembre e arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche. Cosa racconterà Couture Nel video condiviso online si vede Angelina Jolie nel ruolo di Maxine, una regista che deve affrontare degli eventi destinati a cambiarle la vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Couture, recensione del film con Angelina Jolie – #RoFF20
Leggi anche: Couture, il film in cui Angelina Jolie dà un volto al cancro
Angelina Jolie è una regista in difficoltà nel trailer di Couture - La star è la protagonista del nuovo film di Alice Winocour che a settembre ha debuttato in anteprima al Toronto Film Festival. movieplayer.it
Angelina Jolie regista malata di cancro in «Couture»: «Un film dedicato a mia madre e mia nonna morte di tumore, ma qui vince la speranza» - ROMA «Questo è il mio film più personale», dice con un filo di voce Angelina Jolie. corriere.it
Angelina Jolie è Maria Callas, le prime immagini del film - Angelina Jolie interpreterà Maria Callas nel nuovo film di Pablo Larrain sulla vita della leggendaria e discussa cantante lirica. donnamoderna.com
Da anni Angelina Jolie usa la sua celebrità per aiutare l'umanità e adesso ha voluto attirare l'attenzione sulla catastrofica situazione umanitaria di Gaza - facebook.com facebook
Angelina Jolie ha visitato il valico di confine di Rafah, tra Egitto e Striscia di Gaza, passaggio cruciale per l'arrivo di aiuti a Gaza. L'attrice ha anche visitato l'ospedale di Arish dove vengono curati i pazienti trasferiti da Gaza. #gaza #palestina #angelinajolie x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.