Angelina Jolie è una regista in difficoltà nel trailer di Couture

Angelina Jolie torna sul grande schermo nel trailer di

La star è la protagonista del nuovo film di Alice Winocour che a settembre ha debuttato in anteprima al Toronto Film Festival. Angelina Jolie è la protagonista del film Couture,diretto da Alice Winocour, di cui online è stato condiviso il primo trailer. Il progetto, ambientato durante la Settimana della moda a Parigi, è stato presentato in anteprima al festivald di Toronto a settembre e arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche. Cosa racconterà Couture Nel video condiviso online si vede Angelina Jolie nel ruolo di Maxine, una regista che deve affrontare degli eventi destinati a cambiarle la vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

