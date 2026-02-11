Android 17 beta 1 disponibile | più veloce più intelligente e più adattabile

Google ha rilasciato la versione beta 1 di Android 17, che promette di essere più veloce, più intelligente e più adattabile. La novità principale è l’introduzione del canary channel, un canale di aggiornamento continuo che permette di testare le nuove funzioni prima degli altri. Google punta anche a cicli di aggiornamento più frequenti, circa ogni tre mesi, per migliorare velocemente il sistema operativo.

questo testo riassume le novità principali annunciate da google riguardo android 17 beta 1, l’introduzione del canary channel come modello di rilascio continuo e le prospettive di aggiornamento in cicli trimestrali. vengono evidenziati i cambiamenti centrali: maggiore flessibilità delle app, perfezionamenti per fotocamera e media, strumenti per ottimizzare la connettività e profili estesi per i dispositivi associati. android 17 beta 1: contenuti principali e innovazioni. la prima versione beta di android 17 introduce una serie di miglioramenti mirati a garantire un’esecuzione più fluida delle applicazioni su diverse configurazioni, con restrizioni di orientamento e ridimensionamento non più opzionali per gli sviluppatori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google ha lanciato la prima versione beta di Android 17, destinata agli sviluppatori.

