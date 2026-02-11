Android 17 beta 1 disponibile ora | cosa significa per i grandi schermi
Google ha lanciato la prima versione beta di Android 17, destinata agli sviluppatori. La novità riguarda soprattutto i dispositivi con schermi più grandi o pieghevoli, che ora avranno maggiori possibilità di essere supportati. La beta permette agli sviluppatori di testare le nuove funzionalità e adattare le app ai dispositivi più innovativi. La scelta di Google punta a migliorare l’esperienza utente su questi schermi più complessi.
in breve, google ha reso disponibile la prima beta di android 17 destinata agli sviluppatori, puntando su una maggiore attenzione ai dispositivi con schermi aggiuntivi e pieghevoli. l’aggiornamento presenta miglioramenti prestazionali e nuove capacità dedicate alla gestione di risorse e multimedialità, mantenendo un focus sull’ottimizzazione delle app per grandi schermi e layout flessibili. panoramica di android 17 beta 1. la prima beta di android 17 introduce una nuova fase della roadmap adattativa, rendendo obbligatorio il supporto a orientamento e ridimensionamento per le applicazioni. gli sviluppatori non potranno disattendere queste esigenze: le app devono funzionare correttamente su dispositivi con schermi più ampi, come foldable e modalità desktop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Android 17 Beta
Android 17 beta 1 in arrivo secondo google
Google prepara il lancio di Android 17 Beta 1.
Android 17 beta 1 scarica subito su pixel
Google ha annunciato che la prima versione beta di Android 17 è ora disponibile per i dispositivi Pixel.
iOS 26 ORA DISPONIBILE | Tutte le Novita
Ultime notizie su Android 17 Beta
Argomenti discussi: Il ciclo di rilascio (e di sviluppo) di Android è cambiato: ecco cosa arriverà nel 2026; Il 2026 di Android: ecco quando saranno rilasciate le versioni stabili e beta; Android 16 QPR3: la Connettività Adattiva diventa granulare con due nuovi controlli; Google ha rilasciato la Beta 2.1 di Android 16 QPR3 sui Pixel supportati.
La Beta 1 di Android 17 è dietro l’angolo, parola di GoogleGoogle ha annunciato che il prossimo step del programma Android Beta sarà la Beta 1 di Android 17, in arrivo a breve sui Pixel supportati. tuttoandroid.net
Android 17 Beta 1 confermata da Google: ecco come evitare di perdere i datiGoogle conferma l’arrivo imminente di Android 17 Beta 1: cosa cambia per chi è nel programma beta e come uscire senza perdere i dati. smartworld.it
Android 17 Beta 1 arriva: cosa cambia davvero e come evitare il wipe su Pixel Google, Android, Fitbit, gmail, google photos, Google Pixel ift.tt/Lwo1UMx x.com
Come faccio a sapere se sto già testando la versione beta di Messenger per Android - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.