Android 17 beta 1 disponibile ora | cosa significa per i grandi schermi

Google ha lanciato la prima versione beta di Android 17, destinata agli sviluppatori. La novità riguarda soprattutto i dispositivi con schermi più grandi o pieghevoli, che ora avranno maggiori possibilità di essere supportati. La beta permette agli sviluppatori di testare le nuove funzionalità e adattare le app ai dispositivi più innovativi. La scelta di Google punta a migliorare l’esperienza utente su questi schermi più complessi.

in breve, google ha reso disponibile la prima beta di android 17 destinata agli sviluppatori, puntando su una maggiore attenzione ai dispositivi con schermi aggiuntivi e pieghevoli. l’aggiornamento presenta miglioramenti prestazionali e nuove capacità dedicate alla gestione di risorse e multimedialità, mantenendo un focus sull’ottimizzazione delle app per grandi schermi e layout flessibili. panoramica di android 17 beta 1. la prima beta di android 17 introduce una nuova fase della roadmap adattativa, rendendo obbligatorio il supporto a orientamento e ridimensionamento per le applicazioni. gli sviluppatori non potranno disattendere queste esigenze: le app devono funzionare correttamente su dispositivi con schermi più ampi, come foldable e modalità desktop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

