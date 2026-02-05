È arrivata la versione 26.2 di LibreOffice, pronta a migliorare l’esperienza degli utenti con maggiore velocità e compatibilità. Il software gratuito si rinnova in un momento in cui molte aziende puntano su abbonamenti e servizi cloud, lasciando spazio a un’alternativa senza costi nascosti. Gli utenti potranno lavorare in modo più fluido e senza dover rinunciare alla libertà di usare un programma open source.

In un panorama software sempre più dominato da canoni mensili, cloud obbligatori e raccolta dati, c’è ancora chi resiste offrendo libertà e potenza a costo zero. The Document Foundation ha annunciato oggi il rilascio ufficiale di LibreOffice 26.2, l’ultima iterazione della suite per ufficio open source scelta da milioni di utenti, governi e aziende in tutto il mondo. Questa nuova versione non stravolge l’esperienza utente con funzionalità inutili, ma punta dritto al sodo: prestazioni, stabilità e interoperabilità. LibreOffice 26.2 si presenta come un aggiornamento di sostanza, progettato per chi lavora ogni giorno con documenti complessi e non può permettersi rallentamenti o problemi di formattazione quando scambia file con colleghi che utilizzano suite proprietarie. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - LibreOffice 26.2 disponibile: più veloce, compatibile e gratis!

