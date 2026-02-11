Android 17 beta 1 scarica subito su pixel

Google ha annunciato che la prima versione beta di Android 17 è ora disponibile per i dispositivi Pixel. Gli utenti possono scaricarla subito e provare in anteprima le nuove funzionalità prima che venga lanciata ufficialmente. La beta permette di testare le novità e dare un primo feedback prima della versione definitiva.

google ha annunciato la prima beta di android 17 disponibile per i dispositivi pixel, offrendo la possibilità di testare in anteprima le nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale. la versione beta propone miglioramenti delle prestazioni, supporto al codec video vvc sui dispositivi compatibili e una gestione più flessibile di diverse dimensioni dello schermo e posture. chiunque sia interessato può partecipare al programma beta e aggiornare il proprio dispositivo tramite aggiornamento over-the-air, seguendo percorsi differenti a seconda dello stato dell’iscrizione. android 17 beta 1: cosa cambia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

