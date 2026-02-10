Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato la quinta prova di slittino doppio femminile a Milano Cortina 2026. Con il miglior tempo, le due atlete italiane lanciano un messaggio alle avversarie in vista della gara olimpica.

Il duo composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto registrare il miglior tempo nella quinta e penultima prova in vista della gara di slittino doppio femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano le padrone di casa hanno davvero impressionato, mettendo a segno un ottimo crono e, soprattutto, rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali. La quinta prova ha visto il miglior tempo fissato dalle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno chiuso in 53.150 rifilando la bellezza di 418 millesimi al duo lettone composto da Marta Robezniece e Kitija Bogdanova, quindi terze le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby a 593. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarie

Approfondimenti su Voetter Oberhofer

Seline Egle e Lara Michael Kipp hanno chiuso al comando la prima manche di allenamento nel doppio femminile di slittino, preparando il terreno per la gara di Milano Cortina 2026.

Le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina guidano la classifica dopo la terza prova del doppio femminile di slittino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Voetter Oberhofer

Argomenti discussi: Il doppio femminile per la prima volta alle Olimpiadi, Andrea Vötter: Per i Giochi sacrifico la Coppa del Mondo; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/Oberhofer; Fischnaller ci riprova, Voetter-Oberhofer per stupire: l'Italia dello slittino alle Olimpiadi; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer.

LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/OberhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile ... oasport.it

Slittino, debutto Voetter-Oberhofer nelle prove di CortinaAndrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto il loro debutto nelle prove ufficiali del doppio femminile di slittino a Cortina d’Ampezzo, sul tracciato intitolato a Eugenio Monti. L’evento segna l’avv ... it.blastingnews.com

Excited for Results Italia Team Andrea Vötter & Marion Oberhofer #VoetterOberhoferin @eberspächer #LugeWorldCup 7 #slittino #luge #LugeLove #sliding #ice Centro Sportivo Carabinieri - Sezione Sport Invernali Centro Sportivo Esercito FISI - Federazion facebook

ANDREA VOETTER/MARION OBERHOFER, BRILLANO A OBERHOF! Le azzurre hanno centrato un terzo posto nel doppio femminile che infonde grande morale a meno di due settimane dall’appuntamento più importante di questo 2026, le Olimpiadi inve x.com