Slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarie
Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato la quinta prova di slittino doppio femminile a Milano Cortina 2026. Con il miglior tempo, le due atlete italiane lanciano un messaggio alle avversarie in vista della gara olimpica.
Il duo composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto registrare il miglior tempo nella quinta e penultima prova in vista della gara di slittino doppio femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano le padrone di casa hanno davvero impressionato, mettendo a segno un ottimo crono e, soprattutto, rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali. La quinta prova ha visto il miglior tempo fissato dalle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno chiuso in 53.150 rifilando la bellezza di 418 millesimi al duo lettone composto da Marta Robezniece e Kitija Bogdanova, quindi terze le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby a 593. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Voetter Oberhofer
Slittino, ottimo inizio per Voetter/Oberhofer nella prima prova del doppio in scia a Egle/Kipp
Seline Egle e Lara Michael Kipp hanno chiuso al comando la prima manche di allenamento nel doppio femminile di slittino, preparando il terreno per la gara di Milano Cortina 2026.
Slittino: nella terza prova del doppio femminile in testa le tedesche. Voetter/Oberhofer terze
Le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina guidano la classifica dopo la terza prova del doppio femminile di slittino.
Ultime notizie su Voetter Oberhofer
Argomenti discussi: Il doppio femminile per la prima volta alle Olimpiadi, Andrea Vötter: Per i Giochi sacrifico la Coppa del Mondo; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/Oberhofer; Fischnaller ci riprova, Voetter-Oberhofer per stupire: l'Italia dello slittino alle Olimpiadi; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer.
LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/OberhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile ... oasport.it
Slittino, debutto Voetter-Oberhofer nelle prove di CortinaAndrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto il loro debutto nelle prove ufficiali del doppio femminile di slittino a Cortina d’Ampezzo, sul tracciato intitolato a Eugenio Monti. L’evento segna l’avv ... it.blastingnews.com
Excited for Results Italia Team Andrea Vötter & Marion Oberhofer #VoetterOberhoferin @eberspächer #LugeWorldCup 7 #slittino #luge #LugeLove #sliding #ice Centro Sportivo Carabinieri - Sezione Sport Invernali Centro Sportivo Esercito FISI - Federazion facebook
ANDREA VOETTER/MARION OBERHOFER, BRILLANO A OBERHOF! Le azzurre hanno centrato un terzo posto nel doppio femminile che infonde grande morale a meno di due settimane dall’appuntamento più importante di questo 2026, le Olimpiadi inve x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.