Andrea Pucci e Sanremo Carlo Conti | Non pensavamo di creare un affare di Stato non vado a chiedere cosa pensa o fa nella vita o sui social

Roma, 11 febbraio 2026 – La polemica sul “caso Pucci” non si placa. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo, si è espresso nel programma ‘La Pennicanza’ di Fiorello e Fabrizio Biggio. Ha detto di non aver mai immaginato che questa vicenda potesse diventare un vero e proprio affare di Stato. Conti ha anche precisato di non voler sapere cosa pensa o fa Andrea Pucci sui social o nella vita privata. La discussione continua a tenere banco, mentre il Festival si avvicina.

Roma, 11 febbraio 2026 – Non si spengono gli echi delle polemiche sul “caso Pucci”. A intervenire nel programma ‘La Pennicanza’ di Fiorello e Fabrizio Biggio è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Cosa è successo. Andrea Pucci, durante una puntata di "Stasera tutto e' possibile", Napoli, 13 febbraio 2023. ANSACIRO FUSCO Sin dall’annuncio da parte di Carlo Conti della nomina di Andrea Pucci a co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo si sono scatenate numerose polemiche a causa delle battute sessiste e omofobe del comico milanese tanto negli spettacoli quanto sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Carlo Conti ha spiegato perché ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore a Sanremo.

Carlo Conti si prende una pausa per parlare del caso Pucci, che sta facendo parlare molto in vista di Sanremo 2026.

Andrea Pucci al Festival di Sanremo: le reazioni sorprendenti di Carlo ContiIl mondo dello spettacolo italiano torna a far parlare di sé, in particolare per ilFestival di Sanremo. Carlo Conti, noto conduttore e direttore artistico dell’evento, è al centro di una tempesta medi ... notizie.it

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice. Carlo Conti a Fiorello: «Ufficializziamo. Irina Shayk? Non ha preso il posto di Andrea Pucci»«Posso ufficializzare qualcosa delle voci che girano. Io ho Pilar Fogliati, possiamo ufficializzare. Sarà nella seconda serata con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, ... leggo.it

#PeppeIodice parla delle ultime vicissitudini di #AndreaPucci. Dopo la decisione di Andrea Pucci di rinunciare al prossimo #FestivaldiSanremo, il collega Peppe Iodice ha rilasciato un’intervista per #fanpage durante la quale ha raccontato di come fosse stato - facebook.com facebook

Carlo Conti commenta da Fiorello la scelta di chiamare Andrea Pucci a #Sanremo2026 “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. Non vado a chiedere cosa pensi e cosa fai nella vita, non vado a vedere i x.com