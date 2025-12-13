Le persone hanno persino pianto Due famiglie che vivevano vicino alla proprietà hanno dovuto lasciare la loro casa i vicini di casa di William e Kate infuriati con i reali dopo il trasferimento a Forest Lodge

Il trasferimento dei principi William e Kate a Forest Lodge ha suscitato reazioni forti tra i vicini, alcuni dei quali sono arrivati a piangere e a dover lasciare le proprie case. La decisione dei reali di spostarsi nella tenuta di proprietà di re Carlo ha generato polemiche e tensioni nella comunità locale.

Forest Lodge è al centro di una polemica “reale”. A novembre i principi del Galles, William e Kate, hanno trasferito la loro residenza nella tenuta di proprietà di re Carlo. Come riporta The Mirror, la coppia non è stata accolta con piacere dai residenti, la cui vita è cambiata dall’arrivo della famiglia britannica. “ Due famiglie che vivevano nelle immediate vicinanze della proprietà hanno dovuto lasciare le loro case “ ha raccontato un cittadino della zona dopo il terremoto causato dall’arrivo di William e Kate. Col passare del tempo, gli abitanti che vivono nella zona del parco di Windsor hanno visto ridurre gli spazi comuni, come la zona degli esercizi commerciali e parte del parco. Ilfattoquotidiano.it

