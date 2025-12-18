Stop ai motori termici dal 2035 | l’UE cambia rotta un regalo alla Cina
L’Unione Europea annuncia la fine dei motori termici dal 2035, segnando un cambio di strategia che potrebbe favorire la crescita dell’industria automobilistica cinese. Questa decisione rappresenta un punto di svolta per il settore, con implicazioni importanti per l’economia e la competitività europea. Un nuovo scenario si apre, lasciando spazio a sfide e opportunità nel panorama globale della mobilità.
Inversione di tendenza sui motori termici nel 2035 è la morte definitiva dell’industria automobilistica europea a favore di quella cinese. È questa l’espressione che meglio descrive il terremoto normativo che sta scuotendo l’industria automobilistica continentale. Mentre la Commissione Europea presenta il nuovo pacchetto come una misura di flessibilità necessaria per salvare i produttori, l’analisi di Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione ambientalista europea, dipinge uno scenario diametralmente opposto. Secondo l’ONG, prolungare la vita dei motori a combustione non è un’ancora di salvezza, ma una zavorra che rischia di affondare definitivamente la competitività europea nei confronti del gigante cinese. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
