Anche nel 2026 si potrà raccogliere legname a uso privato nei corsi d' acqua dell' Emilia-Romagna

Per tutto il 2026 i cittadini dell’Emilia-Romagna potranno continuare a raccogliere legname a uso privato nei corsi d’acqua della regione. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha infatti rinnovato l’autorizzazione, che permette di effettuare questa attività in modo manuale, senza restrizioni temporanee. La decisione riguarda tutte le zone del reticolo idrografico regionale e sembra confermare una prassi ormai consolidata.

Prolungata a tutto il 2026 la raccolta manuale di legname a uso privato nei corsi d'acqua

Il Comune di Rimini comunica che la raccolta manuale di legname a uso privato nei corsi d’acqua è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Via libera alla raccolta manuale del legname nei corsi d’acqua

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha dato il via libera alla raccolta manuale di legname nei corsi d’acqua.

