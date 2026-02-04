Via libera alla raccolta manuale del legname nei corsi d’acqua

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha dato il via libera alla raccolta manuale di legname nei corsi d’acqua. Per tutto il 2026, i privati potranno prelevare legno caduto o trasportato vicino alle sponde delle acque, purché lo facciano a scopo personale e senza usare strumenti meccanici. La decisione riguarda principalmente le aree demaniali e mira a facilitare la gestione del legname senza rischiare di danneggiare l’ambiente.

L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha autorizzato, per tutto il 2026, la raccolta manuale del legname caduto negli alvei dei corsi d'acqua o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali, da parte dei privati per usi esclusivamente personali e.

