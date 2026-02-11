Analysis-Income tax break adds to Lula’s economic tailwinds ahead of Brazil election

Lula ottiene un altro aiuto economico in vista delle presidenziali. Il governo ha approvato un taglio delle tasse sul reddito che riduce quasi della metà il numero di cittadini che devono pagare le imposte. La misura arriva in un momento in cui l’economia brasiliana già mostra segnali di ripresa e potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione del presidente Lula, che punta a riconfermarsi alle urne. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la vede come un aiuto concreto ai cittadini e chi invece avverte rischi di squilibrio fiscale.

The measure, one of his hallmark promises from the 2022 campaign, reflects an effort to widen the leftist leader’s appeal beyond his traditional lower-income base. It is likely to add steam to an economy that is, though not booming, at least helping Brazilians stretch their paychecks further. Unemployment is at a record low, the median wage is at a record high and inflation - especially for food - has cooled enough that interest rates are set to start falling next month. That has helped shore up support for Lula, who leads likely challengers by four to seven percentage points in recent polls simulating head-to-head scenarios for October’s election. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Analysis-Income tax break adds to Lula’s economic tailwinds ahead of Brazil election Approfondimenti su Brazil Elections Brazil’s Lula leads right-wing rivals ahead of 2026 election, poll shows Secondo un sondaggio recente, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si mantiene in vantaggio rispetto ai principali rivali di destra, il senatore Flavio Bolsonaro e il governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, in vista delle elezioni del 2026. Brazil’s Lula likely to visit Washington in early March Lula potrebbe arrivare a Washington già nei primi giorni di marzo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Brazil Elections Argomenti discussi: Record growth in tax offsets: over 53 billion tax credits used in 2025; Beacon on false VAT numbers to stop fraud and credits before collection; Nigel Farage Pledges Tax Breaks for Pubs With Cuts to Child Benefits. Analysis-income tax break adds to Lula's economic tailwinds ahead of Brazil electionBy Marcela Ayres BRASILIA, Feb 11 (Reuters) - A middle-class tax break that nearly halves the number of Brazilians paying income taxes is adding to economic tailwinds that give President Luiz Inacio ... msn.com The third edition of Goglio Academy – Level I continues with a module dedicated to Accounting Principles, designed to strengthen economic and financial skills and promote a more informed analysis of company data. Thanks to the contribution of Claudio Sab - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.