Brazil’s Lula leads right-wing rivals ahead of 2026 election poll shows
Secondo un sondaggio recente, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si mantiene in vantaggio rispetto ai principali rivali di destra, il senatore Flavio Bolsonaro e il governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, in vista delle elezioni del 2026. I risultati indicano una stabilità nel consenso politico attuale, con Lula che si conferma come figura di riferimento nel panorama politico brasiliano.
SAO PAULO, Jan 14 (Reuters) - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva is leading Senator Flavio Bolsonaro and Sao Paulo Governor Tarcisio de Freitas in voting inten. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: South Africa president urges ANC to fix poor local government ahead of poll
Leggi anche: Brazil’s Justice Minister Lewandowski resigns
Brazil's Lula leads potential right-wing rivals ahead of 2026 vote, poll shows - wing challengers for the 2026 election, while his approval ratings have climbed in recent months, a poll by research ... straitstimes.com
Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva and Mexican President Claudia Sheinbaum held a phone conversation regarding the maintenance of geopolitical stability in Latin America, recently undermined by the United States' intervention in Venezuela. Lula facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.