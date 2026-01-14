Brazil’s Lula leads right-wing rivals ahead of 2026 election poll shows

Secondo un sondaggio recente, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si mantiene in vantaggio rispetto ai principali rivali di destra, il senatore Flavio Bolsonaro e il governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, in vista delle elezioni del 2026. I risultati indicano una stabilità nel consenso politico attuale, con Lula che si conferma come figura di riferimento nel panorama politico brasiliano.

SAO PAULO, Jan 14 (Reuters) - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva is leading Senator Flavio Bolsonaro and Sao Paulo Governor Tarcisio de Freitas in voting inten. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

